Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen ab Egg - Honstetten) Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer (21.06.2020)

Eigeltingen-Honstetten (ots)

Leichte Verletzungen zog sich der 17-jährige Lenker eines Motorrades zu, der am Sonntagvormittag gegen 11.30 Uhr die Gemeindeverbindungsstraße Emmingen ab Egg - Eigeltingen aus Richtung Schenkenberg in Fahrtrichtung Wasserburgerhof befuhr.

Nachdem der 17-Jährige eine Linkskurve durchfahren hatte, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem am Straßenrand stehenden Baum und stürzte auf die Fahrbahn.

Der verletzte Motorradfahrer wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An seiner Yamaha 125 entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Es war nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abtransportiert werden.

