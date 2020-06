Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Eßlingen) Verkehrsunfall mit schwer verletztem Fahrradfahrer (21.06.2020)

Tuttlingen (ots)

Ein schwer verletzter Fahrradfahrer und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro waren die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagnachmittag gegen 15.00 Uhr auf der Bundesstraße 523 an der Abzweigung zur Kreisstraße 5944 bei Eßlingen ereignete.

Der 30-jährige Lenker eines Audi A6 befuhr die Bundesstraße 523 aus Richtung Tuttlingen in Fahrtrichtung Schwenningen. Im Bereich der Einmündung überholte er den in gleiche Richtung fahrenden, 56-Jahre alten Lenker eines Fahrrades. Dieser bog seinerseits nach links in Richtung Eßlingen ab, wobei es zur Kollision des Audi A6 mit dem Fahrradfahrer kam.

Der 56-Jährige wurde auf die Motorhaube des Pkw aufgeladen und prallte gegen die Windschutzscheibe des Pkw. Er wurde mit schweren Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

