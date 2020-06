Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen) Schwerer Diebstahl eines Motorrollers (20.06.2020 - 21.06.2020)

Trossingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl eines schwarz lackierten Jinan-Motorrollers mit Versicherungskennzeichen, der im Zeitraum von Samstagabend bis Sonntagmittag an der Einmündung des Tannenweges in die Straße "Am Stadtgarten" gestohlen wurde.

Personen, die der Polizei Hinweise zu Tatverdächtigen oder zum Verbleib des Motorrollers geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel. 07425 33866, zu melden.

