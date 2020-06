Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/RW) Mann entblößt sich gegenüber Frau 20.6.20, 7 Uhr

Schramberg-Sulgen (ots)

Ein junger Mann hat sich am Samstagmorgen in dem Naturgebiet Weihermoos gegenüber einer 53-jährigen Frau entblößt. Als die Frau mit ihrem Hund im Bereich des Biotops vorbeikam, ließ der Mann seine Hose herunter und zeigte ihr das Geschlechtsteil. Die Frau ging angewidert an dem Mann vorbei und erstattete später dann Anzeige bei der Polizei. Anhand der Personenbeschreibung überprüft sie nun einen Tatverdacht.

