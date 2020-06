Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen

TUT) Diebstahl und unbefugter Gebrauch eines verschlossen abgestellten Motorrollers (20.06.2020 - 21.06.2020)

Aldingen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zum Diebstahl und zur unbefugten Nutzung eines schwarz lackierten Honda-Motorrollers mit Versicherungskennzeichen, der am Samstagabend oder in der Nacht zum Sonntag vor einem Wohngebäude im unteren Bereich der Hauptstraße gestohlen wurde. Während der Aufnahme der Strafanzeige des Geschädigten durch Polizeibeamte des Polizeireviers Spaichingen meldete sich dort am Sonntagvormittag ein Bürger mit Wohnsitz in der Bergstraße, der den kurzgeschlossenen und gewaltsam entsperrten Motorroller in seinem Garten liegend aufgefunden hatte.

Personen, die der Polizei Hinweise zu Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, zu melden.

