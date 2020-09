Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200914.10 Itzehoe: Erneut schlagen Taschendiebe zu

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Freitag haben erneut Taschendiebe in Itzehoe zugeschlagen. Sie erbeuteten von zwei Männern die Portemonnaies und blieben dabei gänzlich unbemerkt.

Von 11.15 Uhr bis 11.30 Uhr hielt sich ein Senior während des Einkaufs in dem Aldi-Markt am Langen Peter auf. Als er sich mit seinen Waren in den Kassenbereich begab, stellte er das Fehlen seiner Geldbörse fest. Diese hatte der 84-Jährige in seiner Gesäßtasche verwahrt und nicht mitbekommen, dass jemand sie entnommen hatte.

Ein weiterer Geschädigter fiel zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr in einer Tankstelle am Sandberg einem Diebstahl zum Opfer. Auch er trug sein Portemonnaie während seines Aufenthalts in dem Gebäude der Tankstelle in seiner Hosentasche. Die Tat bemerkte der 63-Jährige später bei einem Bäcker, als er dort seinen Einkauf bezahlen wollte.

In beiden Fällen konnte die Polizei keinerlei Hinweise auf die Täter erlangen. Zeugen sollten sich daher unter der Telefonnummer 04821 / 6020 melden.

