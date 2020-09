Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200914.7 Itzehoe: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Itzehoe (ots)

In der Nacht zum Samstag hat eine Streife in Itzehoe einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der unter dem Einfluss von Alkohol stehend mit einem Auto unterwegs gewesen ist. Der Beschuldigte musste sich einer Blutprobenentnahme unterziehen.

Gegen 23.30 Uhr entschlossen sich Beamte, in der Hindenburgstraße den Fahrer eines Golfes zu überprüfen. Im Zuge dessen stellten sie bei ihrem Gegenüber deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Dieser, so der Itzehoer, stamme von einem Bier, das er vor Fahrtantritt getrunken habe. Ein Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 1,44 Promille, worauf der 24-Jährige einräumte, mehr als nur ein Bier genossen zu haben. Die Einsatzkräfte ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, nahmen dem Beschuldigten den Führerschein ab und fertigten eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell