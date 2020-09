Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200914.4 Heide: Mit fehlender Beleuchtung fing alles an...

Heide (ots)

Weil ein Radler am Samstag in Heide bei Dunkelheit ohne Licht unterwegs gewesen ist, überprüfte eine Streife ihn. Dabei stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann alles andere als nüchtern war und ordneten eine Blutprobenentnahme an.

Kurz nach 22.00 Uhr stoppte eine Streife in der Meldorfer Straße einen Fahrradfahrer, der ohne Beleuchtung auf seinem Bike fuhr. Im Gespräch mit dem aus dem Heider Umland Stammenden bemerkten die Beamten starken Atemalkoholgeruch. Ein daraufhin freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest lieferte ein Ergebnis von 2,17 Promille. Der Beschuldigte musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen - den 45-Jähriegen erwartet nun eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Verkehr.

Merle Neufeld

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Stabsstelle/Öffentlichkeitsarbeit

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: +49 (0) 4821 602 - 2010

Mobil: +49 (0) 171 290 11 07

E-Mail: pressestelle.itzehoe@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell