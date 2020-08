Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Betrunkener Fahrradfahrer durch Sturz schwer verletzt

Moers (ots)

Am Samstag, den 08.08.2020, gegen 20:25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein Fahrradfahrer schwer verletzte. Ein 35-jähriger Mann aus Moers befuhr die Bahnhofstraße in Moers-Kapellen und übersah dabei eine Querstrebe einer aufgestellten Werbeanzeige. Er stieß mit seinem Kopf gegen die Querstrebe und verletzte sich hierbei schwer. Der Verletzte wurde einem örtlichen Krankenhaus zugeführt und sofort operiert. Der Mann war zum Unfallzeitpunkt erheblich alkoholisiert, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Eine Lebensgefahr ist zum jetzigen Zeitpunkt auszuschließen.

