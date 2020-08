Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Verkehrsunfallflucht , Radfahrer verletzt

Moers (ots)

Heute gegen 09:15 Uhr befuhr ein 40-jähriger Radfahrer aus Moers den Radweg der Krefelder Straße in Fahrtrichtung Krefeld. In Höhe der Kreuzung Krefelder Straße / Bendmannstraße kollidierte er mit dem nach rechts abbiegenden Pkw einer 85-jährigen Frau aus Moers, die die Krefelder Straße in Richtung Moers befuhr. Der Mann kam bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge zu Fall. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein örtliches Krankenhaus. Die Frau erkundigte sich kurz nach seinem Befinden, setzte dann aber ihre Fahrt fort. Ihre Personalien gab sie nicht an. Zeugen beobachteten den Vorfall und notierten sich das Kennzeichen. Der Führerschein der Frau wurde durch die Polizei sichergestellt.

