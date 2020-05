Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Festnahme nach Ladenbesuch ohne Maske

Lüdenscheid (ots)

Seine Weigerung, einen Mund-Nase-Schutz zu tragen, wurde am Freitag einem 45-jährigen Italiener zum Verhängnis. Kurz nach 14 Uhr wollte er ohne die vorgeschriebene Abdeckung in einem Discounter-Markt am Vogelberger Weg einkaufen. Eine Verkäuferin sprach ihn und bat ihn, eine Maske aufzusetzen oder den Markt zu verlassen. Darauf wurde der Kunde wütend. Er stieß den Einkaufswagen einer unbeteiligten Kundin weg und verließ den Laden zunächst. Draußen auf dem Parkplatz bespuckte er Autos, betrat erneut ohne Schutz das Geschäft und bedrohte die Verkäuferin. Die Mitarbeiter riefen die Polizei. Eine Streife fand den Mann im näheren Umkreis. Wie die Polizeibeamten feststellten, lag gegen den 45-Jährigen ein Untersuchungshaftbefehl vor. Bei seiner Durchsuchung kam ein Päckchen Marihuana zum Vorschein. Die Polizei beschlagnahmte die Drogen und schrieb Anzeigen wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie die Corona-Schutzverordnung. Der 45-Jährige wurde festgenommen.

