Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Gibt's doch gar nicht ...

Lüdenscheid (ots)

Ein Unbekannter hielt sich am Freitag, gegen 13:50 Uhr,im Eingangsbereich eine Autoteilegeschäftes an der Worthstraße auf. Der Mann trug keinen Mundschutz und verengte den Zugang, wodurch der vorgeschriebene Mindestabstand zu anderen Kunden nicht eingehalten werden konnte. Er wurde durch einen Lüdenscheider, welcher das Geschäft verlassen wollte, freundlich auf sein Fehlverhalten angesprochen und gebeten, den Zugangsbereich zu verlassen. Der unbekannte Mann ohne Mundschutz "explodierte" hierbei förmlich mit diversen Sprüchen, baute sich hierbei vor dem Geschädigten in drohender Haltung auf und bespuckte! diesen im Bereich des Oberkörpers. Durch das Anspucken wurde der Oberkörper, sowie das Smartphone des Lüdenscheiders benetzt. Der Spucker verließ den Tatort mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei hat ihre Ermittlungen wegen Körperverletzung und Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz aufgenommen.

