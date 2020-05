Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lagerfeuer entzündet

Herscheid (ots)

An der Räriner Straße machten unbekannte Täter ein Lagerfeuer auf einer Wiese und ließen dieses unbeaufsichtigt zurück. Glücklicherweise konnte das Lagerfeuer gegen 22:30 Uhr am 15.05. gelöscht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandes. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Plettenberg entgegen.

