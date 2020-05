Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und Quaddiebstahl angezeigt

Halver (ots)

Einbrecher in Werkstatt Unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht zum Freitag (14.05./15.05.) in einen Lagerraum in Oeckinghausen ein und stahlen Werkzeuge im Wert von mehreren tausend Euro. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

Quad geklaut Am Samstag, 16.05.2020, in der Zeit von 1 Uhr - 11:30 Uhr, stahlen unbekannte Diebe das schwarz/rote Quad der Marke Yamaha mit dem amtlichen Kennzeichen MK-M442 von der Straße Am Zobelpfad.

Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern und den Dieben des Quads an die Polizei in Halver erbeten.

