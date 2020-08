Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Brand einer Schreinerei, hoher Sachschaden erwartet

Wesel (ots)

Am frühen Morgen des 08. August 2020 kam es zu einem Brand einer Schreinerei in Wesel. Gegen 04.30 Uhr gingen die ersten Meldungen und Hinweise zu Rauchentwicklungen und dem Brand ein. Vor Ort wurde festgestellt, dass Gebäudeteile einer Schreinerei mit angrenzenden Wohnungen in Brand geraten war. Die Löscharbeiten dauern zur Zeit noch an. Durch den Brand wurde niemand verletzt, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden, der derzeitig auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt wird. Bisher ist die Brandursache unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlingen zur Brandursache aufgenommen. Für die Dauer der Löscharbeiten wurde die B8 zum Teil einseitig gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

