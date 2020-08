Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Diebin nutzte Unaufmerksamkeit aus

Dinslaken (ots)

Am Donnerstag nutzte eine Diebin gegen 11.05 Uhr in einem Lebensmittelmarkt an der Gerhard-Malina-Straße eine günstige Gelegenheit.

Als eine 46-jährige Dinslakenerin Waren aus einem Regal nahm und deswegen einen Moment unaufmerksam war, stahl die Unbekannte die Geldbörse aus dem Einkaufswagen.

Beschreibung der Diebin:

Ca. 170 cm groß, 28 - 30 Jahre alt, dunkelbraune, schulterlange Haare (zum Zopf gebunden), rundliches Gesicht. Die Unbekannte trug eine schwarz/graue, dreiviertellange Hose.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

