Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Graffitisprayer in Klütz unterwegs

Klütz (ots)

Im Zeitraum vom 17. zum 18. März trieben unbekannte Täter ihr Unwesen in Klütz. In der Boltenhagener Straße versahen sie die Front eines Kaufhauses auf einer Fläche von mehreren Quadratmetern mit mehreren Schriftzügen mit FC Hansa-Bezug. Auch im Bereich des Friedhofs am Oberklützer Weg beschmierten augenscheinlich dieselben Täter einen Baucontainer in ähnlicher Art und Weise.

Die Polizei in Grevesmühlen leitete Ermittlungsverfahren ein und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich dort unter der Telefonnr. 03881/7200 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell