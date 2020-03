Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle

Wismar (ots)

Am 14. März, 05:50 Uhr, kam einer Streife des Polizeihauptreviers Wismar ein Pkw auf der B 106 in Dorf Mecklenburg entgegen, bei dessen Fahrer der Verdacht bestand, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug und folgten dem Verdächtigen ohne direkten Sichtkontakt. Kurze Zeit später fanden sie den Skoda im Gewerbegebiet in Karow verlassen vor. In größerer Entfernung nahmen sie zwei flüchtende Tatverdächtige wahr, die im Verlauf der nachfolgenden Suche unauffindbar waren. Bei der anschließenden Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs fielen den Beamten für einen Drogenkonsum gebräuchliche Utensilien und verbotene Gegenstände, die unter das Waffenrecht fallen, auf. Im Fahrzeug befanden sich darüber hinaus Motorradteile einer MZ 250 (Armeemodell) sowie zwei Snowboards. Ob es sich dabei um Diebesgut handelt, ist, neben einem Verstoß gegen das BtMG, das Waffengesetzt und Fahrens ohne Fahrerlaubnis, ebenfalls Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei in Wismar unter der 03841/203 0 entgegen.

