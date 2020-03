Polizeiinspektion Lüneburg

POL-LG: ++ Geschwindigkeitsmessung - 5 Fahrverbote ++ Unbekannte verprügeln 13-Jährigen ++ Porsche Cayenne gestohlen ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburg - Betäubungsmittel in Berufsbildungseinheit aufgefunden

Es war der routinemäßige Durchgang des Gästezimmers am Dienstagmorgen, 03.03.20, gegen 00.05 Uhr in einer Ausbildungsstätte für technologische Berufe im Stadtteil Kaltenmoor, bei dem das Personal verschiedene Betäubungsmittel fand. Die Betäubungsmittel konnten einem 22-jährigen Lehrgangsteilnehmer zugeordnet werden, der nach dem Entdecken versuchte diese aus dem Fenster zu werfen. Als der 47jährige Angestellte dieses zu verhindern versuchte, schlug der 22-Jährige ihm gegen Bauch und Hüfte. Nun erwartet ihn neben dem Verfahren des verbotenen Betäubungsmittelbesitzes auch ein Verfahren wegen der Körperverletzung.

Lüneburg - Uhrendiebstahl aus einem PKW

Eine besondere Taktik wandte die unbekannte männliche Person am Mittag des 02.03.20 gegen 11.30 in der Straße Bei der Ratsmühle an. Unter dem Vorwand, nach dem Weg fragen zu wollen, öffnete er die Beifahrertür eines wartenden PKW und nahm nach der Fragestellung gleich eine Tüte mit mehreren Armbanduhren aus dem Fußraum. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Wer die Tat beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei Lüneburg, Tel.:04131-8306-2215

Lüneburg - Einbrüche in Fitnessstudios

In der Nacht vom 01.03.20-02.03.20 brachen unbekannte Täter in das Fitnessstudio und in ein angrenzendes Büro der Universität in der Universitätsallee ein. Hierbei wurden Schlüssel entwendet und Spindfächer aufgebrochen. In der Nacht zum 03.03.20 brachen Unbekannte in ein Fitnessstudio in der Straße Vor dem Bardowicker Tore ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür, durchsuchten die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld. Die Täter brachen im gleichen Tatzeitraum außerdem in ein benachbartes Bekleidungsgeschäft ein. Entwendet wurde dort jedoch nichts. Die entstandenen Schäden belaufen sich auf mindestens mehrere hundert Euro, konnten jedoch noch nicht abschließend beziffert werden. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüneburg Erbstorf - Vorfahrt missachtet, es kommt zum Verkehrsunfall

Am Montagmorgen 02.03.20 um 06.30 Uhr missachtet der 20jährige Führer eines PKW VW die Vorfahrt eines PKW Ford, einer 21jährigen Fahrerin, als er aus dem Lentenauer Weg auf die Kreisstraße 53 in Richtung Scharnebeck abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge und es entstand ein Sachschaden im Gesamtwert von 4000,- Euro.

Adendorf - Handtaschendiebstahl aus einem geparkten PKW

Der PKW VW war am Vormittag des 02.03.20 im Zeitraum zwischen 09.45-10.05 Uhr nur kurz unbeaufsichtigt auf dem Parkplatz des Friedhofs Erbstorf abgestellt. Als die Eigentümerin zurückehrte, stellte sie fest, dass die Beifahrerscheibe eingeschlagen worden war. Aus dem Fahrzeug wurde ein Lederbeutel mit Bargeld und diversen persönlichen Gegenständen entwendet. Wer etwas beobachtet hat, meldet sich bitte direkt bei der Polizeistation Adendorf unter der Rufnummer 04131-854010

Reppenstedt - hochwertiges Fahrzeug gestohlen

Als der Eigentümer eines PKW Porsche Cayenne diesen am 01.03.20 gegen 23.00 Uhr auf dem Parkplatz vor seinem Haus in Reppenstedt abstellte, ahnte er noch nichts. Als er am nächsten Morgen gegen 08.00 Uhr mit seinem Auto zur Arbeit fahren wollte, stellte er fest, dass der Porsche gestohlen worden war. An dem schwarzen PKW befand sich das Kennzeichen LG-DH 17. Zeugen, die etwas bemerkt oder gesehen haben melden sich bitte direkt bei der Polizei Lüneburg, unter der Rufnummer 04131-8306-2215.

Dahlenburg - Diebstahl von zwei PKW Kennzeichen

In dem Tatzeitraum vom 28.02.20-02.03.20 entwendeten unbekannte Täter beide Kennzeichen eines auf dem Parkplatz der Sparkasse/Apotheke abgestellten PKW Ford Fiesta. Kennzeichen lauten : DAN-AO 41. Wer Hinweise hierzu geben kann wendet sich bitte direkt an die Polizeistation Dahlenburg unter der Rufnummer: 05851-979440

Neetze - Diebstahl von 300 Liter Dieselkraftstoff aus Baumaschinen

Die Baufirma hatte die firmeneigenen Baufahrzeuge hinter dem Ortsausgang in der Lüneburger Landstraße abgestellt, weil sie von hier aus an nahegelegener Baustelle eingesetzt werden sollten. Am Montagmorgen, 02.03.20, um 06.30 Uhr, bemerkte ein Angestellter der Baufirma, dass aus einem Bagger, aus einem Radlader und einer Raupe der Dieselkraftstoff abgepumpt worden ist. Hierzu wurden Tankverschlüsse und sogar die Motorhaube eines Fahrzeugs aufgebrochen. Der Tatzeitraum kann auf wenige Stunden, ab 01.30 Uhr begrenzt werden. Zeugen zu diesem Vorfall melden sich bitte bei der Polizeistation Barendorf unter der Rufnummer: 04137-808870.

Lüneburg - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Bereits am 26.02.20, zwischen 17.00 und 18.00 Uhr, fuhr ein bislang Unbekannter gegen einen VW Polo, der auf einem Parkplatz in der Straße Auf den Blöcken abgestellt war. Der am Polo entstandene Frontschaden wird auf 2.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise nimmt die Polizei Lüneburg, Tel.: 04131/8306-2215, entgegen.

Lüchow-Dannenberg

Dannenberg - Unbekannte verprügeln 13-Jährigen

Am 02.03.20, gegen 19.00 Uhr, wurde ein 13-Jähriger auf dem Dorfplatz in der Straße Soven von unbekannten Tätern geschlagen und gegen den Kopf getreten. Der 13-Jährigen hatte mit den Jugendlichen ein eher banales Streitgespräch geführt, bevor sie auf ihn losgingen. Die Jugendlichen liefen schließlich in Richtung Liepehöfen über die Felder davon. Einer der Jugendlichen war ca. 180 cm groß, Brillenträger und bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke. Dazu trug er ein weißes Cappy. Der zweite Jugendliche war etwas kleiner, hatte kurze blonde Haare und war u.a. mit einer grauen Jogginghose und schwarz-bunte Sportschuhen bekleidet. Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen Gefährlicher Körperverletzung ein.

Bergen (Dumme) - Jugendlicher bei Wildunfall leicht verletzt

Am 02.03.20, gegen 18.25 Uhr, befuhr ein 16-Jähriger mit seiner Kreidler die Banzauer Straße von Banzau kommend in Richtung Bergen, als ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Der Jugendliche stieß mit dem Reh zusammen und stürzte. Bei dem Unfall verletzte er sich leicht. Ein rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An der Kreidler entstanden Sachschäden von ca. 1.500 Euro. Hitzacker - die Polizei kontrolliert...

Am Spätnachmittag des 02.03.20 kontrollierten Polizeibeamte mehrere Autofahrer im Stadtgebiet Hitzacker. Fünf "Gutmuffel" mussten jeweils ein Verwarngeld zahlen, ein Autofahrer muss mit einem Bußgeld rechnen, da er während der Fahrt das Mobiltelefon nutzte.

Dannenberg, OT Prisser - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein bislang Unbekannter fuhr in der Nacht zum 03.03.20 gegen einen Volvo, der in der Straße Am Ring abgesteltl war. An dem Volvo entstand Sachschaden von ca. 1.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Dannenberg, Tel.: 05861/985760, entgegen.

Uelzen

Uelzen - versuchter Einbruch

Zwischen dem 02.03.20, 16.00 Uhr, und dem 03.03.20, 07.30 Uhr, haben unbekannte Täter versucht in einen Lagerraum einer Schule in der Straße Ilmenauufer einzubrechen. Es entstand Sachschaden von ca. 300 Euro durch den Einbruch, gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Uelzen - Gartenstühle entwendet

Am 02.03.20 wurde bei der Polizei der Diebstahl von 13 Gartenstühlen angezeigt. Die Gartenstühle hatten sich in einem umzäunten Bereich eines Geschäftes in der Mühlenstraße befunden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Täter hatten die Umzäunung zunächst gewaltsam geöffnet, um an die Stühle zu gelangen. Die Tat ereignete sich im Laufe der vergangenen sieben Tage. Hinweise nimmt die Polizei Uelzen, Tel.: 0581/930215, entgegen.

Bad Bevensen - Diebstahl aus Umkleideraum

Am 02.03.20, zwischen 10.00 und 13.00 Uhr, stahlen unbekannte Täter aus einem Umkleideraum der Sporthalle in der Klein Bünstorfer Straße einen Kopfhörer. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/987810, entgegen.

Uelzen - Geschwindigkeitsmessung - 5 Fahrverbote

Am 01.03.20, in der Zeit von 12.05 bis 13.50 Uhr, wurde auf dem Uhlenring eine Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. 20 Fahrer waren zu schnell unterwegs; fünf davon so schnell, dass sie mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die Schnellste war eine 48 Jahre alte Autofahrerin, die mit 158 km/h statt den erlaubten 100 km/h unterwegs war. Am 02.03.20 wurde in der Zeit von 14.00 bis 17.00 Uhr auf der B4 die Geschwindigkeit gemessen. Zehn Fahrer waren zu schnell. Der Schnellste, ein 52 Jahre alter Fahrer, wurde mit 137 km/h statt der erlaubten 100 km/h gemessen. Weiterhin wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen einen Fahrer eingeleitet, der während der Fahrt sein Mobiltelefon nutzte.

Bad Bevensen - nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Morgen des 02.03.20 stieß ein bislang Unbekannter gegen einen Pkw Nissan, der in der Zeit von 09.05 bis 09.30 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters abgestellt war. An dem Nissan entstand Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Unfallverursacher fuhr jedoch davon, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bevensen, Tel.: 05821/987810, entgegen.

