Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Pflanzenmarkt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Stammheim (ots)

Unbekannte sind am Sonntagmittag (21.06.2020) in einen Pflanzenmarkt an der Schwieberdinger Straße eingebrochen. Die Einbrecher hebelten gegen 13.40 Uhr auf der Gebäuderückseite eine Tür auf und betraten den Markt. Nachdem die Alarmanlage auslöste, flüchteten sie unerkannt und nach ersten Ermittlungen ohne Stehlgut. Ob diese Tat mit einem Einbruch, der sich vergangene Woche ereignet hat, in Verbindung steht, wird noch geprüft (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 18.06.2020). Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 7 Ludwigsburger Straße unter der Rufnummer +4971189903700 in Verbindung zu setzen.

