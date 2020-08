Polizei Bochum

POL-BO: Auffahrunfall auf dem Werner Hellweg - Vier beteiligte Autos

Bochum (ots)

Am Samstagabend, 22. August, ist es auf dem Werner Hellweg zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem insgesamt vier Autos beteiligt waren. Eine Beifahrerin wurde verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr ein 26-jähriger Bochumer den Werner Hellweg in Richtung Werne. In Höhe zur Auffahrt zur A43 (Fahrtrichtung Wuppertal) hielten an der dortigen roten Ampel drei Fahrzeuge verkehrsbedingt an. Der 26-Jährige fuhr auf den Wagen eines 40-jährigen Bochumers auf. Dieser Pkw schob wiederum zwei weitere Fahrzeuge, eines 42-Jährigen Mannes aus Korbach und eines 64-jährigen Mannes aus Bochum zusammen.

Durch den Aufprall verletzte sich eine 45-jährige Beifahrerin aus Korbach. Die Bochumer Fahrzeugführer sowie der Korbacher blieben zum Glück unverletzt.

Das Bochumer Verkehrskommissariat 1 hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

