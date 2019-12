Polizei Düren

POL-DN: Autofahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Pedelec

Jülich (ots)

Am Mittwochmorgen kam es zu einem Unfall mit einem verletzten Pedelecfahrer.

Ein 19-jähriger Radfahrer aus Jülich war gegen 07:30 Uhr auf dem Weg zu seiner Arbeitsstelle im Jülicher Gewerbegebiet Königskamp. An seinem Rad befand sich vorne und hinten die entsprechende Beleuchtung. Als er den Kreisverkehr auf der Dürener Straße befuhr, wurde ihm zunächst die Vorfahrt durch einen Bus, der aus Richtung Düren kam, genommen. Der 19-Jährige konnte aber rechtzeitig bremsen. Als er seine Fahrt fortsetzte, fuhr ein weißer Opel, ebenfalls von Düren kommend, in die Kreisfahrbahn ein und kollidierte mit der linken Fahrzeugfront mit dem Hinterrad des Pedelecs. Der 19-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der Fahrer des weißen Opel bog auf die Straße Königskamp ab und hielt dort einen kurzen Moment an, stieg jedoch nicht aus um dem Gestürzten Hilfe zu leisten. Als der 19-Jährige sein Pedelec von der Fahrbahn auf den weißen Kleinwagen zuschob, fuhr dieser in Richtung Gewerbegebiet davon. Der junge Mann begab sich daraufhin selbstständig ins Krankenhaus und zur Polizei.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen weißen Opel Corsa neueren Baujahres handeln. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Leitstelle der Polizei unter der Rufnummer 02421 949-6425 in Verbindung zu setzen.

