Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200914.12 Vaale: Brand einer Garage

Vaale (ots)

Am Freitagnachmittag ist es in Vaale zu einem Garagenbrand gekommen. Bei dem Brand zog sich ein Anwohner leichte Verletzungen zu.

Am 11.09.2020, um 13:56 Uhr erhielten Polizei und Feuerwehr von einem Garagenbrand in Vaale Kenntnis. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte im Ostlandweg hatte sich das Feuer über die Garage vollständig ausgebreitet. Ein an die Garage angrenzendes Einfamilienhaus kam durch die Flammen ebenfalls zu Schaden. Ein Anwohner zog sich bei einem ersten Löschversuch leichte Verbrennungen zu. In der Garage fielen ein Pkw und ein Motorrad dem Feuer zum Opfer. Die Flammen zerstörten die Garage vollständig. Die Kriminalpolizei beschlagnahmte die Brandstelle. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden.

Die Kriminalpolizei Itzehoe hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer: 04821-6020.

