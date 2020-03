Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall mit Personenschaden Verletzter Kradfahrer nach Zusammenstoß bei Abbiegevorgang

42499 Hückeswagen, B237 / Junkernbusch (ots)

Am Freitag 27.03.2020, gegen 15:50 Uhr ereignete sich in Hückeswagen auf der B237 Abzweig Junkernbusch ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine 69-jährige Fahrzeugführerin aus Hückeswagen, hatte mit Ihrem PKW die B237 befahren und beabsichtigte nach links in die Straße Junkernbusch abzubiegen. Dabei übersah die Hückeswagenerin einen entgegenkommenden 34-jährigen Motorradfahrer aus Hückeswagen. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Der Kradfahrer musste schwerverletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert werden. Die B237 musste für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

