Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270320-242: Gasflaschen von Tankstellengelände gestohlen

Lindlar (ots)

Elf Gasflaschen haben Unbekannte von einem Tankstellengelände in der Kölner Straße gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen 19:10 Uhr am Donnerstagabend und 5:30 Uhr am Freitagmorgen (27. März) öffneten die Täter gewaltsam ein Vorhängeschloss zu einer Gitterbox vor der Tankstelle. In der Gitterbox lagerten elf Gasflaschen, welche die Täter entwendeten.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

