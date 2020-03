Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260320-241: Quad gestohlen

Lindlar (ots)

In der Brionner Straße in Lindlar ist in den vergangenen Tagen ein rotes Quad der Marke "Kwan Yang" gestohlen wurde. Der Diebstahl muss sich i Zeitraum zwischen vergangene Woche Mittwoch (18. März) 18 Uhr und Mittwoch (25. März) 16:30 Uhr ereignet haben. Das Quad stand in diesem Zeitraum auf dem Parkplatz eines Sportzentrums.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

