Polizei Dortmund

POL-DO: Fußgänger auf der B 1 von Sattelzug erfasst und schwer verletzt

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0122

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag (31.1.) gegen 15.15 Uhr auf der B 1 (Westfalendamm) ist ein Fußgänger von einem Sattelzug erfasst und schwer verletzt worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein 61-Jähriger aus der Ukraine mit seinem Gespann auf dem rechten Fahrstreifen der B 1 in Richtung Westen unterwegs. In Höhe der Straße Voßkuhle erfasste das Fahrzeug den 71-Jährigen aus Dortmund. Demnach stand dieser zuvor an der dortigen Ampel, um den Westfalendamm in Richtung Süden zu überqueren. Trotz Rotlicht zeigender Ampel soll er plötzlich auf die Fahrbahn getreten sein.

Bei dem Unfall wurde der Fußgänger schwer verletzt. Auch Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der Kreuzungsbereich bis etwa 16.25 Uhr teilweise gesperrt werden. Neben der B 1 in Richtung Westen betraf dies die Semerteichstraße in Richtung Norden und die Linksabbiegerspur der Voßkuhle auf die B 1 in Richtung Osten.

