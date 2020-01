Polizei Dortmund

POL-DO: Hätte ja klappen können: Autofahrer scheitert bei Drogenkontrolle mit Täuschungsversuch

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0120

Scheinbar optimal vorbereitet war ein junger Autofahrer am Freitag (31.1.) auf eine mögliche Polizeikontrolle. Doch sein offensichtlicher Täuschungsversuch beim Drogentest misslang...

Als sie mit ihren Motorrädern auf der Ruhrallee in Richtung Innenstadt unterwegs waren, fiel zwei Beamten der Dortmunder Polizei dort gegen 10.15 Uhr ein VW auf. Dieser schien technisch deutlich verändert zu sein und so überprüften sie den Wagen kurz danach - etwa in Höhe der Hausnummer 98. Während der 20-jährige Dortmunder die entsprechenden Papiere aushändigte, ergaben sich für die Polizisten Hinweise auf den Konsum von Drogen. Einem freiwilligen Vortest stimmte der junge Mann zu. Doch anstatt selbst Wasser zu lassen, hatte er sich im Vorfeld offenbar an dem aus Hahn oder Flasche bedient - denn den Polizisten übergab er einen Becher mit klarer, kalter Flüssigkeit. Der anschließende Test - nun mittels Speichel - fiel positiv aus (THC) und so entnahm ihm ein Arzt später eine Blutprobe.

Die Beamten untersagten dem 20-Jährigen die Weiterfahrt. Wegen des Verdachts des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss fertigten sie zudem eine Anzeige.

