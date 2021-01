Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Süßer Duft

Kehl (ots)

Eine Personenkontrolle wurde am Donnerstagnachmittag zwei 16-jährigen Mädchen zum Verhängnis. Im Bereich des Sportplatzes in der Maurice-Ravel-Straße unterzogen die Beamten des Polizeireviers Kehl die beiden einer genaueren Überprüfung. Schon beim Herantreten an die Jugendlichen konnten die Uniformträger einen süßlichen Duft wahrnehmen. Dieser Verdacht bestätigte sich, da rund ein Gramm Cannabis aufgefunden werden konnte. Auf dem Polizeirevier Kehl wurden weitere polizeiliche Maßnahmen getroffen, darunter die Benachrichtigung der Erziehungsberechtigten. Die zwei 16-Jährigen haben nun mit unerfreulicher Post der Staatsanwaltschaft zu rechnen. /jt

