Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Anhänger gestohlen

Zeugen gesucht

Wesel (ots)

In der Zeit von Freitag, 12.00 Uhr, bis Dienstag, 16.30 Uhr, stahlen Diebe an der Straße Im Hamm in Werrich einen Verkaufsanhänger mit dem amtlichen Kennzeichen WES-XM 115.

Der Anhänger hat große Seitenklappen und eine grüne Plane.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wesel, Tel.: 0281 / 107-0.

