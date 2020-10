Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Diebe werden immer dreister

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Rheinberg (ots)

Während einer Beerdigung am Montagmorgen gegen 10.00 Uhr stahlen Diebe einem Pfarrer einen Laptop.

De Pfarrer hielt zunächst in der Friedhofskappelle in Annaberg an der Sankt-Anna-Kirche eine Trauerfeier ab. Hierzu nutzte er unter anderem einen Laptop. Nach der Zeremonie legte er das Laptop auf einen Beistelltisch und darüber eine Kladde, so dass das Gerät verdeckt war. Anschließend führte er draußen auf dem Friedhof die Beerdigung fort.

Als er zurückkam stellte er dann den Verlust des Laptops fest.

Die Polizei bittet Zeugen sowie die Gäste der Beerdigung um Hinweise unter der Telefonnummer 02843 / 9276-0.

