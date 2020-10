Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Diebstahl in einem Getränkemarkt

Polizei bittet um weitere Zeugenhinweise

Dinslaken (ots)

Am Montag gegen 10.20 Uhr kam es in einem Getränkemarkt an der Straße Rabenkamp zu einem Diebstahl einer Geldkassette.

Die Angestellte des Geschäftes hielt sich kurzzeitig im hinteren Bereich auf, als sie Geräusche vorne hörte. Sie ging zurück und stellte den Verlust einer Geldkassette fest und verständigte daraufhin die Polizei.

Der Inhaber des Marktes machte sich derweil auf die Suche nach den Dieben. Eine Videoaufzeichnung zeigte zwei maskierte Unbekannte, die mit einem Baseballschläger und einer Machete das Geschäft betreten hatten und dann die Gelegenheit nutzten, die Kassette zu stehlen.

Kurze Zeit später fand der Inhaber in der Nähe des Spielplatzes Rabenkamp die Machete und Kleidungsstücke, die die Polizisten sicherstellten.

Weitere Ermittlungen führten schließlich zu zwei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren sowie zu einem 18-jährigen Heranwachsenen. Das Trio aus Dinslaken steht im Verdacht, den Diebstahl begannen zu haben, die Ermittlungen der Kriminalpolizei hierzu dauern jedoch noch an.

Die Kripo sucht jetzt Zeugen, die drei Unbekannte vor dem Geschäft haben stehen sehen. Eventuell hat einer der Drei "Schmiere" gestanden, während die anderen beiden die Kassette stahlen.

Ebenfalls ist es möglich, dass die Tatverdächtigen dabei beobachtet worden sind, wie sie die Kleidung oder aber die Machete in Höhe des Spielplatzes wegwarfen.

Hinweise nimmt die Polizei in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell