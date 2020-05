Polizei Hagen

POL-HA: Mann übersieht Bus bei verbotenem Abbiegen

Hagen (ots)

Am Donnerstag, den 14.05.2020, 14.30 Uhr, ereignete sich auf dem Graf-von-Galen-Ring ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 23-jähriger Mann bog mit seinem VW Polo verbotenerweise vom Graf-von-Galen-Ring auf den Berliner Platz ab. Ein Busfahrer der Hagener Straßenbahn AG fuhr mit einem Linienbus auf dem Sonderfahrstreifen von Haspe in Richtung ZOB. Als der VW Polo vor ihm abbog, bremste er, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Eine 24-jährige Frau kam im Bus zu Fall und verletzte sich leicht. Sie benötigte keinen Rettungswagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

