Polizei Hagen

POL-HA: Gartenlauben in Wehringhausen aufgebrochen

Hagen (ots)

Zwischen dem Sonntag, 10.04.2020, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 15.04.2020, 19.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in insgesamt drei Gartenlauben einer Kleingartenanlage in Wehringhausen ein. Die Täter gelangten über einen Zaun auf das Gelände Am Waldhang. Sie hebelten die Türen zu den Gartenhütten auf oder schlugen die Scheiben ein. Was genau entwendet wurde, ist noch unklar. Zumindest Werkzeug und eine Teichpumpe nahmen die Täter mit. Die Polizisten fanden in einer der durchwühlten Gartenhütten eine angetrunkene Bierflasche. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell