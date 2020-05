Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Gaststätte

Hagen (ots)

Am Donnerstagmorgen ist es zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Straße Am Hauptbahnhof gekommen. Die Kneipe schloss um 03.00 Uhr. Um 12.00 Uhr wies ein Lieferant eine Angestellte, die schon seit 07.00 Uhr sauber machte, darauf hin, dass die Türen zum Keller und zum Lager beschädigt waren. Unbekannte Täter drangen über den Keller, der mit anderen Kellern des Hauses verbunden ist, in das Lager, indem sie die Tür aufbohrten. Von dort gelangten sie in den Schankraum, wo sie erfolglos versuchten, zwei Geldautomaten aufzubrechen. Mehrere Hundert Euro Bargeld nahmen die Diebe zudem aus dem Schankraum mit. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und übernahm die Sachbearbeitung. Hinweise werden unter 02331-986-2066 entgegen genommen.

