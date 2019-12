Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Itterbeck - Zwei Personen bei Brand leicht verletzt

Itterbeck (ots)

Gestern wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus in die Straße Am Wasserwerk alarmiert. In einem Zimmer im Dachstuhl des Einfamilienhauses war es zu einem Feuer gekommen. Zwei Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Nach derzeitigen Erkenntnissen entstand bei der Nutzung eines Gasheizstrahlers eine Stichflamme. Das Feuer breitete sich auf den Raum aus. Erste Löschversuche eines Bewohners misslangen. Die alarmierten Feuerwehren aus Uelsen und Itterbeck konnten den Brand eindämmen. Die beiden Bewohner des Hauses zogen sich leichte Rauchgasintoxikationen zu und wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere zehntausend Euro geschätzt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell