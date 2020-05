Polizei Hagen

POL-HA: Motorradunfall in Rummenohl

Hagen (ots)

Ein 20-jähriger Mann fuhr mit seinem Motorrad am Mittwochabend, 19.30 Uhr, auf der Prioreierstraße von Dahl in Richtung Lüdenscheid. In Höhe der Einmündung Osemundstraße verlor er auf feuchter Fahrbahndecke die Kontrolle über seine Kawasaki und kam zu Fall. Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht betroffen. In Folge des Sturzes verletzte sich der Mann, war aber ansprechbar. Ein Rettungswagen brachte ihn ein ein Krankenhaus, wo er zur Beobachtung statinär verblieb. Lebensgefahr bestand nicht. Die Unfallstelle musste für die Dauer der polizeilichen Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 5.000 Euro.

