Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch mit hohem Schaden

Offenbach / Queich (ots)

Zwischen Freitag, 13.03.2020, gegen 20:00 Uhr und Montag, 16.03.2020, gegen 14:30 Uhr hebelten Unbekannte ein Fenster am Ernst-Gutting-Haus in der Obergasse in Offenbach an der Queich auf. Auf ihrer Suche nach Wertsachen hebelten sie außerdem noch Türen auf und versprühten den Inhalt eines Feuerlöschers. Wertsachen fanden die Täter nicht, richteten aber hohen Sachschaden an, welcher nach derzeitiger Schätzung bei etwa 2.000 Euro liegt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter kilandau@polizei.rlp.de oder 06341/2870.

Kriminalinspektion Landau

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



