Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw angefahren und geflüchtet

HünfeldHünfeld (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, den 25.12.2020, 20:20 Uhr bis Samstag, den 26.12.2020, 13:30 Uhr, wurde ein in Hünfeld in der Straße "Ziegelei", Höhe Hausnummer 4, ordnungsgemäß abgestellter, blauer Opel Insignia Kombi durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug am hinteren rechten Radlauf beschädigt. Der Verursacher flüchtete anschließend von der Unfallstelle.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise abgeben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

