POL-OH: Einbrüche - Diebstahl von Kennzeichenschildern - Einbrecher festgenommen - Damenrad gestohlen; Täter ermittelt - Sachbeschädigung

Einbruch in soziale Einrichtung

Bad Hersfeld - Vermutlich am Donnerstag (31.12.) brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer sozialen Einrichtung in der Bahnhofstraße ein. Die Täter schlugen eine Scheibe ein und verschafften sich so Zutritt. Ob etwas gestohlen wurde, ist bis dato noch nicht bekannt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Versuchter Einbruch in Imbiss

Bad Hersfeld - Zwischen Donnerstag (31.12.) und Freitag (01.01.) hatten es Unbekannte auf einen Imbiss in der Landecker Straße abgesehen. Die Täter versuchten augenscheinlich die Scheibe der Eingangstür einzuschlagen, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 250 Euro.

Einbruch in Apotheke

Bad Hersfeld - In der Nacht von Donnerstag (31.12.) auf Freitag (01.01.) brachen Unbekannte in eine Apotheke in der Bahnhofstraße ein. Die Täter brachen die Eingangstür auf und beschädigte eine Schaufensterscheibe. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf rund 2.100 Euro.

In Gartenlaube eingebrochen

Ludwigsau / Oberthalhausen - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es zwischen Mittwoch (23.12.) und Dienstag (29.12.) zu einem Einbruch in eine Gartenlaube, welche sich an der K 65 zwischen Oberthalhausen und Emmerichsrode befindet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt und stahlen nach bisherigen Erkenntnissen eine Shisha mit Zubehör und mehrere Bierflaschen. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf rund 600 Euro.

Plane von Sattelauflieger aufgeschlitzt

Niederaula - Zwischen Freitag (01.01.) und Samstag (02.01.) schlitzten Unbekannte die Plane eines Sattelaufliegers auf, welcher auf dem Parkplatz Ottersbach an der A 7 in Richtung Kassel befand. Da sich auf dem Auflieger keine Ladung befand, flüchteten die Täter unerkannt und ohne Beute. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Kennzeichenschilder gestohlen

Niederaula - Zwischen Donnerstag (31.12.) und Samstag (02.01.) stahlen Unbekannte die beiden amtlichen Kennzeichen HEF-AS 690 von einem roten Opel Corsa. Der Geschädigte hatte sein Fahrzeug in der Hattenbacher Straße abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 50 Euro.

Schaf von Wiesengelände gestohlen

Niederaula / Niederjossa - Vermutlich zwischen Freitag (01.01.) und Samstag (02.01.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem eingezäunten Wiesengelände in der Jossastraße. Die Täter stahlen dort ein Schaf aus einer Herde heraus und flüchteten in unbekannte Richtung.

Einbrecher festgenommen

Bad Hersfeld - Am Sonntag (03.01.), gegen 05:20 Uhr, wurde in ein Geschäft für Jagd, Schieß- und Angelsportartikel in der Löhrgasse eingebrochen. Der Täter warf mit einem Gullideckel die Schaufensterscheibe ein und stahl nach bisherigen Erkenntnissen zwei Gaspistolen. Nach einem Zeugenhinweis konnte der Täter durch eine Streife der Polizeistation Bad Hersfeld im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung festgenommen werden. Bei dem Täter handelt es sich um einen 37-jährigen bereits polizeibekannten Mann aus dem Raum Bad Hersfeld. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Damenrad gestohlen - Täter ermittelt

Kirchheim / Willingshain - In der Nacht zu Donnerstag (31.12.) ereignete sich ein Diebstahl eines Damen-Cross-Trekkingrades der Marke "Conway". Das Rad war im Bereich eines Einfamilienhauses im Kastanienweg abgestellt. Der Täter wurde bei seiner Tat durch einen Zeugen beobachtet, welcher eine Personenbeschreibung abgeben konnte. Einer Streife der Polizeistation Bad Hersfeld fiel eine entsprechende Person ins Auge, die mit einem Fahrrad auf einem Fuß- und Radweg im Bereich der Hauptstraße fuhr und kontrollierte diese. Hierbei stellte sich heraus, dass es sich bei dem Rad um das gestohlene Fahrrad aus dem Kastanienweg handelte. Der Täter, ein 27-jähriger bereits polizeibekannter Mann aus Kirchheim, führte bei der Kontrolle noch Betäubungsmittel mit sich. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Er wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Haustür beschädigt

Wildeck / Obersuhl - Am Freitag (01.01.), gegen 05:45 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an der Haustür eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Rasen". Die Täter beschädigten eine Zierstrebe aus Metall und verursachten so einen Schaden von rund 300 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

