Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

VogelsbergkreisVogelsbergkreis (ots)

Geparktes Fahrzeug beschädigt

Homberg - Am Dienstag (29.12.), gegen 10:00 Uhr, parkte eine 55-jährige Frau Ihren grauen Skoda Octavia in einer Parkbucht vor einer Bankfiliale in der Frankfurter Straße in Fahrtrichtung Büßfeld. Bei der Rückkehr gegen 17:00 Uhr stellte Sie an Ihrem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug Beschädigungen am Seitenspiegel auf der Fahrerseite fest.

Vermutlich hat ein bisher unbekannter Fahrzeugführer das Fahrzeug beim Vorbeifahren gestreift und verließ dann die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern.

Wer den Unfall gesehen hat, oder Hinweise zum Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

