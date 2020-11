Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Fahrradfahrer fährt gegen Dienstfahrzeug

HeidelbergHeidelberg (ots)

Anlässlich eines Einsatzes in der Rohrbacher Straße am Samstagabend gegen 20.45 Uhr parkten die Kollegen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte ihr Dienstfahrzeug in Fahrtrichtung Innenstadt. Während der Einsatzmaßnahmen stieß ein 36-jähriger Radfahrer mit seinem Lenker gegen das Rücklicht des Funkstreifenwagens. In der Folge kam er zu Fall und verletzte sich hierbei leicht. Er musste zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Im Rahmen der Ermittlungen konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Der Schaden am Dienstfahrzeug beläuft sich auf ca. 500,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Tobias Misch

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell