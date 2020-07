Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Brandalarm in Sozialunterkunft

Freiburg (ots)

Eichstetten - In der Nacht von Samstag auf Sonntag (25./26.07.) gegen 04:00 Uhr wurden die Rettungskräfte zu einem Brandalarm in einer Sozialunterkunft hinzugerufen. Beim Eintreffen der Polizeistreife konnte auch bereits Rauch aus einem Fenster im Obergeschoss wahrgenommen werden. Daraufhin wurde eine komplette Evakuierung der Bewohner vorgenommen. Die Ursache für die große Rauchentwicklung war angebranntes Essen auf dem Herd. Der Verursacher wurde im Nebenzimmer schlafend auf dem Bett angetroffen. Er musste zur weiteren Untersuchung in ein örtliches Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei in Bötzingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

