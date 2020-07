Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Fahrzeug brennt in Garage

Freiburg (ots)

Ein Elektrokleinfahrzeug hat in der Nacht zum Samstag, 25.07.2020, in einer Garage in Weilheim-Dietlingen gebrannt. Ein aufmerksamer Nachbar wurde gegen 04:15 Uhr auf das Feuer in der Garage aufmerksam. Er weckte die Nachbarn. Der Eigentümer konnte das brennende Fahrzeug nach draußen bringen und dort noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Er hatte das Elektrokleinfahrzeug mit Versicherungskennzeichen am Abend zum Laden angesteckt. Durch den Brand wurde auch die Garage und zwei weitere Fahrzeug beschädigt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht abschätzbar. Die Feuerwehr und auch der Rettungsdienst waren im Einsatz.

