Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Familienstreit - Beteiligter entfernt sich betrunken mit Pkw

Freiburg (ots)

Nach einem Familienstreit am Sonntagabend, 26.07.2020, in Jestetten hat sich einer der Beteiligten alkoholisiert mit seinem Wagen entfernt. Der 44-jährige wurde bei Klettgau-Grießen von einer Polizeistreife gestoppt. Zuvor gegen 22:00 Uhr war es in Jestetten zum Streit zwischen ihm, seiner Ehefrau und seinem Schwager gekommen. Hierbei wurde der Pkw durch den Schwager beschädigt, der Schwager sei angefahren worden. Der dadurch verletzte Schwager kam in eine Schweizer Klinik zur medizinischen Versorgung. Alle Beteiligten waren alkoholisiert. Der 44-jährige fuhr nach dem Vorfall mit dem Auto davon. Einen Führerschein besitzt er nicht und er hatte gut 1,5 Promille intus. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Pkw beschlagnahmt.

