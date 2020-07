Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Partygäste benehmen sich daneben

Freiburg (ots)

Mehrmals musste die Polizei in der Nacht zum Sonntag, 26.07.2020, zu einer Party nach Murg-Niederhof ausrücken. Zwei Mal waren Beschwerden über den Lärm dafür verantwortlich, einmal eine Auseinandersetzung zwischen zwei Gästen. Zu allem Überfluss wurde auch mutmaßlich durch Partygäste ein Funkbedienteil aus einem geparkten Streifenwagen gestohlen. Die Beifahrertüre hatte sich an dem Auto nicht richtig verschlossen. Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls und Körperverletzung, stellt die Kosten für den Einsatz dem Partyverantwortlichen in Rechnung und zeigt diesen wegen Ruhestörung an.

