Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg: Radfahrer prallt gegen geparkten Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Samstagmittag, ist ein Radfahrer in Küssaberg-Ettikon gegen einen geparkten Pkw geprallt und hat sich dabei leicht verletzt. Der 83-jährige war gegen 16:20 Uhr mit seinem Pedelec zunächst gegen den Bordstein gekommen und dann gestürzt. Beim Fallen stieß er gegen einen dort abgestellten Ford. Mit Verletzungen an der Schulter wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 500 Euro.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell