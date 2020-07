Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wutach: Motorradfahrer bei Wildunfall schwer verletzt

Freiburg (ots)

Schwere Verletzungen hat sich am Freitagmorgen, 24.07.2020, ein Motorradfahrer auf der L 171 bei der Wutachmühle zugezogen. Der 51-jährige war gegen 05:35 Uhr mit einem Reh kollidiert, das über die Straße lief. Hieraufhin stürzte der Motorradfahrer. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Klinik geflogen. Neben dem Rettungsdienst war auch die Bergwacht im Einsatz. Das Reh wurde getötet. Der Sachschaden am Motorrad, einer BMW, liegt bei rund 5000 Euro. Diese musste abgeschleppt werden.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell