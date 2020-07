Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Brandalarm löst in Pflegeheim aus - Essen angebrannt - kein Personen- und Sachschaden

Am Samstag, 25.07.2020, hat die Brandmeldeanlage in einem Pflegeheim in Laufenburg ausgelöst. Deshalb rückten gegen 11:30 Uhr zahlreiche Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rotem Kreuz und der Polizei aus. Auslösegrund war das angebrannte Essen einer Bewohnerin. Es kam weder zu Personen- noch zu Gebäudeschäden. Nachdem die Räumlichkeiten entsprechend gelüftet waren, konnte alle Bewohner wieder zurückkehren.

