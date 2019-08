Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Zwei Brüder mit gefälschten Ausweispapieren

Görlitz (ots)

Am Mittwoch (28. August 2019) kurz nach Mitternacht kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf auf der BAB 4 einen internationalen Linienbus mit deutschen Kennzeichen. Während die Mitreisenden die Fahrt in Richtung Aachen fortsetzten, endete die Reise für zwei Ukrainer (22 u. 23) an der Anschlussstelle Görlitz.

Den Fahndern fiel zunächst auf, dass beide Männer deutlich mehr Reisegepäck mitführten, als sie für den geplanten dreitägigen Aufenthalt in Erfurt benötigt hätten. Widersprüche bei den hinterfragten Reiseplänen stärkten die argwöhnischen Beamten in ihrer Annahme hier könnte etwas "faul" sein. Das Auffinden zweier gefälschter bulgarischen Identitätskarten mit den dazu passenden Lichtbildern der Brüder bestätigte dann den Verdacht der Ordnungshüter.

Ermittlungen ergaben, dass sich die jungen Männer die gefälschten Ausweise beschafft hatten, um damit einen legalen Aufenthalt in Erfurt vorzutäuschen. Ein dort lebender Landsmann hatte ihnen den illegalen Job vermittelt.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen wird dem Brüderpaar das Verschaffen von falschen amtlichen Ausweisen und ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz vorgeworfen.

Im Anschluss wurde den Ukrainern das Reiserecht aberkannt und ein Einreiseverbot bis August 2023 verhängt. Inzwischen erfolgte die Zurückschiebung der jungen Männer in die Republik Polen.

